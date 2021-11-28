التربية تعلق على احتمالية عودة الدراسة الإلكترونية وتتحدث عن الدور الثالث

2021/11/28 | 21:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علقت وزارة التربية، على احتمالية العودة لتعليق الدوام في المدارس بعد ظهور متحور كورونا الجديد، وفيما شددت على وجوب استمرار تجربة التعليم الإلكتروني تحسباً لأية تطورات، أكدت أنه ليس من صلاحيتها إقامة دور ثالث والأمر بيد مجلس الوزراء.

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وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق، في تصريح للقناة الرسمية، (28 تشرين الثاني 2021)، إن "وزارة التربية تطبق تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة وفي حال برزت الحاجة لإيقاف الدوام الحضوري والعودة للتعليم الإلكتروني اي التعليم عن بعد سنطبق ذلك".

وأضاف، أن "وزارة التربية وضعت جدولاً إلكترونيا منذ بداية العام تحسباً لأي تطور ولدينا قناة خاصة لبث الدروس لطلبة المرحلتين الابتدائية والثانوية ولدينا قناة تلفزيونية تربوية تبث الدروس".

وأكد أن "هناك ضرورة لاستمرار التعليم عن بعد ولو بشكل محدود تحسباً لأية مستجدات".

وأشار إلى أن "هناك تواصلاً مع وزارة الاتصالات لتوفير حزم انترنت مجانية للطلبة تساعدهم على الدراسة وننصح الطلبة بالاشتراك بمنصة نيوتن لنتعرف على عدد الطلبة المتواصلين على الانترنت".

وبشأن ملف الدور الثالث أكد فاروق أن "وزارة التربية لا صلاحية لها بإجراء الدور الثالث والأمر مناط حصرياً بصلاحية الحكومة بإصدار قرار بشأنه، وفي حال صدور قرار فإن الوزارة مستعدة لتطبيقه؛ لأن لديها الجاهزية اللازمة".

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