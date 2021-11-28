2021/11/28 | 21:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف طرابلس، الأحد، قبول الطعن ضد المرشح الرئاسي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، وإلغاء قرار المفوضية بشأن قبول ترشحه، وفق مراسل قناة الحرة

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