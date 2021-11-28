2021/11/28 | 21:37 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيارة خشبية تعمل في العراق منذ الأربعينيات: نقلت الحجيج لمكة وقطعت مساحة الأرض 8 مرات -عاجل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/28 | 21:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيارة خشبية تعمل في العراق منذ الأربعينيات: نقلت الحجيج لمكة وقطعت مساحة الأرض 8 مرات -عاجل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيارة خشبية تعمل في العراق منذ الأربعينيات: نقلت الحجيج لمكة وقطعت مساحة الأرض 8 مرات -عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).