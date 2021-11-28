بينها النجف وكربلاء.. باكستان تفتتح خمس قنصليات في مدن مهمة حول العالم

2021/11/28 | 21:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "انترناشونال نيوز"

الباكستانية الرسمية، نقلاً عن رئاسة

وزراء بلادها، إعلانها عن قرب إفتتاح

خمس بعثات دبلوماسية جديدة بغرض تطوير

ما وصفتها بـ "التعاملات الديناميكية"

في مدن معروفة بالعراق وت

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