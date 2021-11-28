2021/11/28 | 21:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكدت حكومة اقليم كردستان، الاحد، ان تفعيل المراكز الأمنية المشتركة ضرورة مهمة وملحة، منبهة الحكومة الاتحادية بالثغرة الأمنية القائمة في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم.وذكرت الحكومة في بيان ، انه"انه في ليلة 27 على 2021/11/28 وتحديداً في منطقة (تبي تلان) على حدود كولجو، انفجرت عبوة ناسفة زرعها إرهابيو داعش على مركبة تابعة لقوات البيشمركة، مما أسفر عن استشهاد خمسة من البيشمركة وإصابة أربعة آخرين بجروح ولقد نبهت حكومة إقليم كردستان، الحكومة الاتحادية، مراراً وتكراراً، بالثغرة الأمنية القائمة في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، والتي مكّنت التنظيم من استغلال الفرص وانتهازها لإعادة ترتيب صفوفه في تلك المناطق، مما بات يشكل تهديداً على سكان المنطقة".وشددت على"ضرورة تفعيل المراكز الأمنية المشتركة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في أقرب وقت ممكن"./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة إقليم كردستان: تفعيل المراكز الأمنية المشتركة ضرورة ملحة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة إقليم كردستان: تفعيل المراكز الأمنية المشتركة ضرورة ملحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).