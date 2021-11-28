الدوري الانكليزي: قمة مانشستر يونايتد و تشيلسي تنتهي بالتعادل الايجابي في ستامفورد بريدج

2021/11/28 | 21:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) موقعة تشيلسي وضيفه مانشستر يونايتد، والتي احتنضها ملعب ستامفورد بريدج مساء اليوم الأحد، في قمة لقاءات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وافتتح اليونايتد التسجيل في الدقيقة (50) عبر جادون سانشو، وعدل جورجينو النتيجة لتشيلسي في الدقيقة (69) من علامة الجزاء.وبتلك النتيجة عزز تشيلسي من صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة، كما رفع اليونايتد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن./انتهى9

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