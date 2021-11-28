2021/11/28 | 21:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Dd5J7ZILFfU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دينار | ذي قار ثورة للخدمات والاعمار | تقرير لؤي الرفاعي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دينار | ذي قار ثورة للخدمات والاعمار | تقرير لؤي الرفاعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).