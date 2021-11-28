2021/11/28 | 21:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 80cEDcvk3J0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بين الصدر المؤيد لنتائج الانتخابات والإطار الرافض لها.. نفق سياسي مغلق النهاية | تقرير عمار غسان) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بين الصدر المؤيد لنتائج الانتخابات والإطار الرافض لها.. نفق سياسي مغلق النهاية | تقرير عمار غسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).