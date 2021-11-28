توب 5: المغرب يعلق الطيران المباشر.. وأمريكا تلوح بـ

2021/11/28 | 21:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تلويح أمريكا بـ"خيارات أخرى" قبيل استئناف المحادثات النووية مع إيران، وصلاة للجيش الإسرائيلي في كنيس في المغرب بحضور وزير الدفاع، والمغرب يعلق الرحلات الجوية المباشرة إلى أراضيه لمدة أسبوعين، وصولا إلى إعلان ليندسي لوهان خطبتها من شاب عربي...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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