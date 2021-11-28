هل يمتلك العراق مختبرات قادرة على تشخيص 'أوميكرون'؟.. الصحة تجيب

2021/11/28 | 21:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة، الأحد، امتلاك العراق مختبرات متطورة قادرة على تشخيص متحور "أوميكرون" وغيره من سلالات كورونا، مشددة على ضرورة تلقي اللقاح قبل الدخول بموجة وبائية جديدة محتملة.

وذكر المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي تابعه NRT عربية اليوم، (28 تشرين الثاني 2021)، إن "الوزارة لم تتفاجأ بظهور المتحور الجديد المسمى أوميكرون، ولحد الآن المعلومات محدودة بشأنه وكل ما نملكه منها بحسب ما توفر عالميا أن هناك قلقا من سرعة انتشاره".

وأضاف البدر، ان "وزارة الصحة لطالما حذرت من خطورة جائحة كورونا وتنامي عدد الإصابات بعد ظهور موجات جديدة بعدة دول، والآن الإصابات في العراق تتراجع مع انحسار الموجة الثالثة والوضع مسيطر عليه لكن احتمالية الدخول بموجة جديدة قائمة".

ودعا البدر المواطنين إلى "التعامل مع خطر الجائحة المستمر ومتحوراتها بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتلقي اللقاحات"، مشيرا إلى أن "اللقاحات بحسب الخبرة التي توفرت لدى وزارة الصحة فعالة مع السلالة الجديدة وبقية متحورات وسلالات كورونا، وقد يكون هناك إمكانية للإصابة بسلالة أوميكرون وغيرها وبالمقابل اللقاحات توفر نسبة حماية عالية".

وأكد أن "العراق يمتلك مختبرات متطورة قادرة على تشخيص سلالة أوميكرون وغيرها من السلالات، ولحد الآن لم تسجل أية اصابات بها داخل البلاد"، لافتا إلى ان "هناك حاجة لمضاعفة نسبة متلقي اللقاح وأن تصل إلى 300 ألف يوميا، واللقاحات متوفرة بكميات كافية والآن نحن بفترة ذهبية ننصح فيها المواطنين بتلقي اللقاح قبل الدخول للموجة الجديدة".

وأوضح البدر، ان "العراق يطبق بروتوكولا فعالا يحتوي على علاجات جيدة للتعامل مع المصابين ولكن الوقاية هي الأهم".

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