2021/11/28 | 21:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف مصدر قريب من الفنان حسام حبيب حقيقة انفصال الأخير عن زوجته الفنانة والمطربة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد أيام من تداول أخبار غير واضحة بهذا الشأن.وقال المصدر، الذي رفض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما حقيقة انفصال شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب؟ المركز الخبري الوطني.

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