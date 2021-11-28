مصر تقرر تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاما

2021/11/28 | 22:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة المصرية، الأحد، موافقتها على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاما بلقاح "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا".

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