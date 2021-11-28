غوتيريش: استمرار إسرائيل احتلال الأراضي الفلسطينية يمثل تحديا للسلام والأمن الدوليين

2021/11/28 | 22:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام للأمم المتحدة،

أنطونيو غوتيريش، أن استمرار إسرائيل

احتلال الأراضي الفلسطينية يمثل تحديا

بالنسبة إلى السلام والأمن على المستوى

الدولي.

وقال غوتيريش، في تغريدة نشرها اليوم

الأحد: "تظل

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