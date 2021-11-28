هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب غربي إيران

2021/11/28 | 22:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت اليوم الأحد هزة أرضية بقوة 4.3 درجة

في مدينة سربل ذهاب التابعة لمحافظة

كرمانشاه غربي إيران.

ولم ترد لحد الآن معلومات عن حجم

الأضرار والخسائر المحتملة الناجمة عن

الهزة الأرضية.

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