بعد فوزه على فلسطين.. العراق يتأهل الى نهائي بطولة غرب آسيا (صور)

2021/11/28 | 22:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق 2 - 0 فلسطين

يتبع ..

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