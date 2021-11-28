2021/11/28 | 22:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسرنا ان نحطيكم علما بأنه سيتم نشر قوائم أسماء العودة للوجبة الثالثة صباح يوم غد الاثنين عبر المواقع والقنوات الرسمية لهيئة الحشد الشعبي.لذا أقتضى التنويه.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنويه من هيئة الحشد للمفسوخة عقودهم المركز الخبري الوطني.

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