2021/11/28 | 22:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوضحت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، أبرز مضامين تقرير الشركة الألمانية الفاحصة بشأن العملية الانتخابية، فيما أشارت إلى أنها تنتظر كتاباً رسمياً من الهيئة القضائية بإنهاء النظر بنتائج الطعون للإعلان عن أسماء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية: ننتظر كتاباً رسمياً من الهيئة القضائية بإنهاء النظر بنتائج الطعون لاعلان الفائزين المركز الخبري الوطني.

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