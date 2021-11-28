مصر: لا وجود لـ

2021/11/28 | 22:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة في مصر، إن نتائج أبحاث التسلسل الجيني للعينات الإيجابية لحالات الإصابة بفيروس"كورونا" أثبتت عدم وجود المتحور الجديد "أوميكرون" حتى الآن في البلاد.

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