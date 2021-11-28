بعد كلمة الخزعلي.. تعليق جديد من مفوضية الانتخابات

2021/11/28 | 22:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت مفوضية الانتخابات، الأحد، مضامين تقرير الشركة الألمانية الفاحصة بشأن العملية الانتخابية، وذلك بعد "تشكيك" امين عام حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي بنتائج الانتخابات.

وذكر عضو الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل في حديث تابعه NRT عربية اليوم، (28 تشرين الثاني 2021)، ان "ما يشاع وينقل عن تقرير الشركة الألمانية الفاحصة كان ملاحظات قبل الانتخابات، إذ تم احضار الشركة لمركز عد البيانات واطلعت على الأجهزة وقطع غيارها ودققتها وهي وضعت ملاحظات وتم معالجتها من قبل الشركة الكورية المنتجة للأجهزة".

وأضاف جميل، ان "المفوضية لم تخف تقرير الشركة الألمانية والشركة قالت في تقريرها النهائي بوجه عام، إن إجراءات الفتح والإغلاق ونقل النتائج ومطابقتها والعمليات الأخرى ذات الصلة كانت تعمل بصورة صحيحة خلال كلا حدثي التصويت العام والخاص وعلى الرغم من حدوث مشكلات في التصويت فقد استجابت المفوضية لهذه المشكلات في الوقت المناسب ولم يكن لمشكلات النظام الانتخابي تأثير مادي على نتائج الانتخابات".

وتابع، أن "الشركة لفتت في تقريرها إلى أن المفوضية تصرفت بسرعة وفعالية وعالجت بنجاح جميع المشكلات والتي أتاحت القدرة على التحقق من مدخلات ومخرجات البيانات على مستويات متعددة توفر درجة عالية من الثقة بسلامة البيانات الانتخابية ولم تحاول أية جهة خارجية في أي وقت التأثير على التدقيق أو التدخل فيه".

وأشار إلى ان "المفوضية أرسلت نتائج الطعون للهيئة القضائية صباح اليوم وننتظر كتابا رسميا من الهيئة تؤكد فيه أنها أكملت النظر فيها وصادقت على جميع القرارات ومن بعدها ستنهي عملها وتفسح المجال أمامنا للإعلان عن نتائج الانتخابات"، مؤكدا أنه "لا يوجد أي تلاعب بنتائج الانتخابات وقرارات القضاء هي الحد الفاصل والملزم للجميع".

وفي وقت سابق من يوم الاحد قال امين عام حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، في كلمة متلفزة إن " الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات وبعثة الاتحاد الاوربي اثبتت وجود ملابسات في نتائج الانتخابات"، موضحا أن "الكثير من المشاركين في العملية الانتخابية لديهم يقين بأن النتائج مزورة".

وأضاف، أن "مطابقة نتائج الانتخابات بعد العد والفرز اليدوي 100 % مضحكة"، مشيرا إلى ان "6200 صندوق انتخابي لم يغلق في الوقت المحدد".

وتابع الخزعلي، "يجب عد وفرز يدوي لجميع الصناديق التي اعتبرت باطلة".

A.A

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