التربية تعلق بشأن العودة للتعليم الإلكتروني والدور الثالث

2021/11/28 | 22:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت وزارة التربية، الاحد، بشأن احتمالية إيقاف الدوام الحضوري والعودة للتعليم الإلكتروني بعد ظهور متحور كورونا الجديد، فيما أشارت إلى ان إقامة دور ثالث من صلاحية مجلس الوزراء حصرا.

وذكر المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح صحفي تابعه NRT عربية اليوم، (28 تشرين الثاني 2021)، ان "وزارة التربية تطبق تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة وفي حال برزت الحاجة لإيقاف الدوام الحضوري والعودة للتعليم الإلكتروني اي التعليم عن بعد سنطبق ذلك".

وأضاف فاروق، ان "وزارة التربية وضعت جدولا إلكترونيا منذ بداية العام تحسبا لأي تطور ولدينا قناة خاصة لبث الدروس لطلبة المرحلتين الابتدائية والثانوية ولدينا قناة تلفزيونية تربوية تبث الدروس"، مؤكدا ان "هناك ضرورة لاستمرار التعليم عن بعد ولو بشكل محدود تحسبا لأية مستجدات".

وتابع، ان "هناك تواصلا مع وزارة الاتصالات لتوفير حزم انترنت مجانية للطلبة تساعدهم على الدراسة وننصح الطلبة بالاشتراك بمنصة نيوتن لنتعرف على عدد الطلبة المتواصلين على الانترنت".

وبخصوص ملف الدور الثالث أكد فاروق أن "وزارة التربية لا صلاحية لها بإجراء الدور الثالث والأمر مناط حصريا بصلاحية الحكومة بإصدار قرار بشأنه، وفي حال صدور قرار فإن الوزارة مستعدة لتطبيقه لأن لديها الجاهزية اللازمة".

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