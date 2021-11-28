2021/11/28 | 22:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: m_9uCEk4pSc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شهداء التظاهرات.. اهالي كربلاء يستذكرون شهداء جسر الزيتون) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شهداء التظاهرات.. اهالي كربلاء يستذكرون شهداء جسر الزيتون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).