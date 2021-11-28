2021/11/28 | 22:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاز منتخب الشباب على نظيره الفلسطيني 2-0 في بطولة اتحاد غرب آسيا.وتأهل الشباب العراقي الى نهائي البطولة ليواجه نظيره اللبناني الأربعاء المقبل في بغداد بإفتتاح ملعب المدينة الحبيبة.

التالي

منذ ساعتين

تشكيلة ليوث الرافدين في مباراته الحاسمة أمام فلسطين

منذ 4 ساعات

محمود: المنتخب العراقي جاهز للمنافسة على كأس العرب

منذ 5 ساعات

الـ”فيفا” يطبق تقنية جديدة في كأس العرب 2021

منذ يوم واحد

أول تعليق من مدرب المنتخب الوطني الجديد

منذ يوم واحد

تحديد موعد انطلاق دور الـ16 من بطولة كأس العراق

منذ يوم واحد

لاعبون جدد يلتحقون بوفد المنتخب الوطني في الدوحة

منذ يومين

قرعة الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم

منذ يومين

وفد اسود الرافدين يصل الدوحة للمشاركة في كأس العرب

منذ يومين

إصابة قوية تنهي موسم علي عدنان

منذ يومين

اسود الرافدين يحلقون الى الدوحة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتغلب على فلسطين في بطولة غرب آسيا للشباب) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتغلب على فلسطين في بطولة غرب آسيا للشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).