العراق يتغلب على فلسطين في بطولة غرب آسيا للشباب

فاز منتخب الشباب على نظيره الفلسطيني 2-0 في بطولة اتحاد غرب آسيا.وتأهل الشباب العراقي الى نهائي البطولة ليواجه نظيره اللبناني الأربعاء المقبل في بغداد بإفتتاح ملعب المدينة الحبيبة.
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