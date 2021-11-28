2021/11/28 | 22:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة النقل، الشركة العامة لموانىء العراق، اليوم الاحد، عن كسبها دعاوى في ميناء ام قصر الشمالي، ابرزها عائدية موقع رصيف التحميل وفق مخططات مثبتة بالوثائق المعتمدة في القانون.وقال مدير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النقل تعلن كسبها دعاوى في ميناء ام قصر الشمالي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تعلن كسبها دعاوى في ميناء ام قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تعلن كسبها دعاوى في ميناء ام قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).