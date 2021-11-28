منتخب الشباب يفوز على فلسطين ويتأهل لمواجهة لبنان في نهائي غرب آسيا

2021/11/28 | 22:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ فاز منتخب الشباب على نظيره الفلسطيني 2-0 في بطولة اتحاد غرب آسيا.وتأهل الشباب العراقي الى نهائي البطولة ليواجه نظيره اللبناني الأربعاء المقبل في بغداد بإفتتاح ملعب المدينة (الحبيبة).

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