مقتل طفل خلال تصوير مراهقين مقطعاً على الإنترنت

2021/11/28 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قُتل‭ ‬طفل‭ ‬أميركي‭ ‬يبلغ‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬بالرصاص‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬خلال‭ ‬تصوير‭ ‬مجموعة‭ ‬مراهقين‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لنشره‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬كما‭ ‬أفادت‭ ‬شرطة‭ ‬بروكلين‭ ‬بارك‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬ وذكرت‭ ‬الشرطة‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬أن‭ ‬فتى‭ ‬يبلغ‭ ‬13‭ ‬عاما‭ ‬يٌشتبه‭ ‬في‭ ‬أنه‭ ‬أطلق‭ ‬النار‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ ‬أثناء‭ ‬حمله‭ ‬مسدسا‭.‬وقُبض‭ […]

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