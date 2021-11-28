الملياردير الراحل منذ عامين يترك سكرتيرته في مواجهة الجرائم الجنسية

2021/11/28 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬الملياردير‭ ‬الأميركي‭ ‬جيفري‭ ‬إبستين‭ ‬المتهم‭ ‬بجرائم‭ ‬جنسية،‭ ‬حياته‭ ‬في‭ ‬السجن،‭ ‬تنطلق‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬محاكمة‭ ‬معاونته‭ ‬السابقة‭ ‬غيلاين‭ ‬ماكسويل،‭ ‬للكشف‭ ‬عمّا‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬شكّلت‭ ‬بالفعل‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1994‭ ‬و2004‭ ‬شبكة‭ ‬من‭ ‬الفتيات‭ ‬القاصرات‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬جنسيات‭ ‬للخبير‭ ‬المالي‭ ‬والمقربين‭ ‬منه‭.‬وتواجه‭ ‬ابنة‭ ‬قطب‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬البريطانية‭ […]

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