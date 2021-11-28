2021/11/28 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توفيت‭ ‬الكاتبة‭ ‬والصحافية‭ ‬الإسبانية‭ ‬ألمودينا‭ ‬غرانديز‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬عالم‭ ‬الشهرة‭ ‬بفضل‭ ‬رواية‭ ‬إباحية‭ ‬قبل‭ ‬تحقيق‭ ‬انتشار‭ ‬كبير‭ ‬بفضل‭ ‬قصة‭ ‬عن‭ ‬إسبانيا‭ ‬المعاصرة،‭ ‬السبت‭ ‬عن‭ ‬61‭ ‬عاما،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسباني‭ ‬واصفا‭ ‬الراحلة‭ ‬بأنها‭ ‬من‭ “‬الكتّاب‭ ‬المرجعيين‭ ‬لعصرنا‭”.‬ وكانت‭ ‬غرانديز‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬الفائت‭ ‬أنها‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬مرض‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الكاتبة ألمودينا غرانديز مؤلفة أشهر رواية اباحية في اسبانيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الكاتبة ألمودينا غرانديز مؤلفة أشهر رواية اباحية في اسبانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).