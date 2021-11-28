الديون ستدفع لإيران.. تصريح من الكهرباء يبين حجم الأزمة: الخط مقطوع بالكامل!

2021/11/28 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الكهرباء، اليوم الاحد، تصريحا بينت من خلاله حجم ازمة الطاقة في العراق، مبينة ان الخط الإيراني مقطوع بالكامل والعراق سيدفع الديون المترتبة عليه لطهران.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الغاز الإيراني المورد إلى العراق والذي يساهم بتشغيل محطاته بانحسار مستمر".

وأضاف ان "مايصل من غاز إيراني ثمانية ملايين ونص مليون متر مكعب من اصل خمسون مليونا يفترض إرساله للعراق"، مشيرا الى ان "الخط الإيراني للكهرباء الممتد للعراق هو الاخر مقطوع بشكل كامل وان ماموجود من طاقة تجهز للمواطنين هو من الإنتاج الوطني فقط".

وأفاد ان "الوزارة أبدت استعدادها لدفع الديون إلى إيران وفق وفود ارسلت سابقا وان الأمر لازال قائم بدفع تلك الأموال التي بذمة الوزارة إلى الجانب الإيراني".

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