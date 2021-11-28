هزة أرضية بقوة 4.3 درجات قرب الحدود العراقية

2021/11/28 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

سجلت اليوم الأحد هزة أرضية بقوة 4.3 درجة في مدينة سربل ذهاب التابعة لمحافظة كرمانشاه غربي إيران، القريبة من حدود العراق.

ولم ترد لحد الآن معلومات عن حجم الأضرار والخسائر المحتملة الناجمة عن الهزة الأرضية.

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