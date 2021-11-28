2021/11/28 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق مدرب المنتخب الشبابي العراقي، عماد محمد، اليوم الأحد، بعد فوز المنتخب الشبابي، بينما حدد طموح الفريق.وأكد مدرب المنتخب الشبابي العراقي، عقب وصول المنتخب المباراة النهائية ان "هدف الإدارة الفنية هو تأسيس الفريق بطريقة صحيحة للاستحقاقات المقبلة والفوز ببطولة غرب آسيا ليس غاية الطموح و أعلاه"، مردفا: "طموحنا التأسيس الصحيح للفريق و ليس البطولة".و بين ان "اللاعبين الشباب يتأثرون بالحضور الجماهيري و بعض الأحيان يكون هناك انخفاض بالمستوى وهذا شيء طبيعي بكرة القدم".و ناشد وسائل الإعلام و شبكات التواصل الاجتماعي ان "يكون النقد علميا و ان بعض الإعجاب الاعلامي يؤثر بصورة سلبية على الاعبين خاصة و هم باعمار صغيرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عماد محمد يعلق بعد فوز المنتخب الشبابي ويحدد طموح الفريق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عماد محمد يعلق بعد فوز المنتخب الشبابي ويحدد طموح الفريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).