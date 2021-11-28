سجن إمراة وعشيقها بتهمة تجارة المخدرات في ذي قار

2021/11/28 | 22:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اصدرت محكمة جنايات ذي قار اليوم الاحد، حكمين بحق امراة وعشيقها بتهمة تجارة المخدرات في الناصرية .وقال مصدر مطلع في ذي قار لشبكة اخبار الناصرية، ان محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً بالسجن 5 سنوات وشهر واحد بحق امراة لادانتها بتجارة المخدرات، فيما اصدرت حكما على عشيقها بالسجن مدى الحياة لادانته بالمتاجرة بالمخدرات ونقلها من محافظة ميسان الى ذي قار .واشار الى ان قرار الادانة صدر وفقاً لاحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ./انتهى9

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