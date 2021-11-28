مذكرات طفولة.. العراق المنصدك .13. - مهند البراك

2021/11/28 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مهند_البراك العراق المنصدك نهض سعدون من علله و عاد واقفاً على قدميه، مرحاً مقداماً باحثاً عن التحديّ و المغامرة من اجل قضية الفقراء .



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و عاود اللقاءات الصاخبة في بانسيون ماري مع صديقه سعيد المصلوب و مع ريتا و جوزفين، غيرعارف بما كان يدور في اللواء الرابع و العشرين الذي كان يعمل في ذلك الوقت في احد افواجه، فقد وصلت كُنْيَته (سجله العسكري) الى هيئة اركان اللواء، التي عرضت ما وصلها من اوامر ......





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