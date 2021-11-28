حوار مع الدكتور باسم فليفل - عمر قنديل

2021/11/28 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عمر_قنديل هذا الحوار أُجري مع المؤرخ اللّبناني باسم فليفل؛ وقد وافق أصولاً على نشر نص الحوار معه وفق رخصة المشاع الإبداعي المُلزمة بنسب العمل لصاحبه.



- في البداية أُرحب بك دكتور باسم؛ قرأت العديد من الدراسات التاريخية لك، لعلّ أبرزها كتاب "العثمانيون وحماية لبنان في عصر الأمير فخر الدين الكبير"، قبل الدخول في صلب المسألة أود سؤالك عن العصر العُثماني بشكلٍ عام فغالباً ما يُشار إليه على أنّه عصرٌ "غي ......





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