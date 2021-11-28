النقل: 4 سفن تجارية ترسو في ميناء ام قصر الشمالي

2021/11/28 | 22:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني سجلت وزارة النقل/ الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الاحد، دخول 4 سفن تجارية لميناء ام قصر الشمالي جنوب البصرة .وقال مدير عام الشركة الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي في بيان تلقاه […]

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