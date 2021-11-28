2021/11/28 | 22:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يبدو أن الأدوية التقليدية المستخلصة من النباتات الشعبية لا تزال تحافظ على قيمتها العلاجية في العصر الحديث، وهو الأمر عكسته نتائج دراسة حديثة تقول إن أوراق نبات قديم استخدمه الأستراليون الأوائل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة حديثة: نبات “أهمله العلماء” قد يعالج السرطان المركز الخبري الوطني.

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