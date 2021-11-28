2021/11/28 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يتأهل الى نهائي بطولة غرب آسيا للشباب بغداد – الزمان تاهل المنتخب العراقي الشبابي للمباراة، يوم الاحد، الى نهائي بطولة غرب اسيا للشباب بكرة القدم بعد فوزه على نظيره الفلسطيني بهدفين نظيفين.وجاء الهدف الاول في الدقيقة 19 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح عبد الرزاق قاسم، وفي الدقيقة 71 اضافة […]

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