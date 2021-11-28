2021/11/28 | 23:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خيارات واشنطن على الطاولة تنتظر المؤشرات الأولى واشنطن- فيينا -الزمان تستأنف الولايات المتحدة المفاوضات غير المباشرة مع إيران في فيينا الاثنين، لكنها تبدو أقل تفاؤلا بكثير مما كانت في الربيع حيال احتمال إنقاذ الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي.
وتعدّ خياراتها لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية محدودة في حال فشلت المحادثات.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استئناف المحادثات النووية في فيينا والمبعوث الأمريكي:لن ندع إيران تلعب على الوقت ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وتعدّ خياراتها لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية محدودة في حال فشلت المحادثات.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استئناف المحادثات النووية في فيينا والمبعوث الأمريكي:لن ندع إيران تلعب على الوقت ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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