استئناف‭ ‬المحادثات‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬فيينا والمبعوث‭ ‬الأمريكي‭:‬لن‭ ‬ندع‭ ‬إيران‭ ‬تلعب‭ ‬على‭ ‬الوقت‭ ‬

2021/11/28 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خيارات‭ ‬واشنطن‭ ‬على‭ ‬الطاولة‭ ‬تنتظر‭ ‬المؤشرات‭ ‬الأولى‭ ‬ واشنطن‭- ‬فيينا‭ -‬الزمان‭ ‬ تستأنف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفاوضات‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬الاثنين،‭ ‬لكنها‭ ‬تبدو‭ ‬أقل‭ ‬تفاؤلا‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الربيع‭ ‬حيال‭ ‬احتمال‭ ‬إنقاذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬برنامج‭ ‬طهران‭ ‬النووي‭.‬ وتعدّ‭ ‬خياراتها‭ ‬لمنع‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬قنبلة‭ ‬نووية‭ ‬محدودة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فشلت‭ ‬المحادثات‭.‬ […]

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