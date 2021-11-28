تغيير الرؤوس لا ينسينا الأطراف

2021/11/28 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام فكرة‭ ‬تداول‭ ‬السلطة‭ ‬عبر‭ ‬المسارات‭ ‬الديمقراطية‭ ‬واداتها‭ ‬الرئيسية‭ ‬الانتخابات‭ ‬تقوم‭ ‬في‭ ‬جوهرها‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬تطلعات‭ ‬الناس‭ ‬وحاجة‭ ‬المجتمعات‭ ‬للتحديث‭ ‬وعدم‭ ‬ترك‭ ‬مفاصل‭ ‬الدولة‭ ‬تتكلس‭ ‬أو‭ ‬يصيبها‭ ‬النخر‭ ‬والتسوس‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الانهيار‭.‬ وتغيير‭ ‬الحكومات‭ ‬كنتاج‭ ‬للانتخابات‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬التحديث‭ ‬وتجديد‭ ‬الدماء‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ .‬لكن‭ ‬الذي‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬البلد‭ […]

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