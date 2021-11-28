الحجامي يعلن ارتفاع الحالات الحرجة لمصابين بكورونا في جانب الكرخ

2021/11/28 | 23:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، ارتفاع الحالات الحرجة لمصابين بكورونا في جانب الكرخ، فيما أستبعد وجود السلالة المتحورة في العراق.وقال الحجامي لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، أن " احتمالية وجود السلالة المتحورة في العراق ضعيف، لا يمكن القول إن العراق سجل أي حالة من المتحور أوميكرون، لعدم وجود تواصل كبير مع الدول التي ظهر فيها ".وأضاف، أن " انخفاض الإصابات والوفيات بكورونا في العراق تعني انتهاء الموجة الوبائية الثالثة"، مؤكدا أن " أغلب الإصابات الموجودة في العراق هو من متحور دلتا".واشار إلى أن "استعدادات وزارة الصحة جيدة لمواجهة المتحور الجديد"، مبينا ان "الحالات الحرجة لمصابين بكورونا في جانب الكرخ بدات بالارتفاع من 7-12 حالة".وأوضح، أن " إصابات كورونا في جانب الكرخ اعلى من الرصافة رغم قلة الكثافة السكانية فيه".

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