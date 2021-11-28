براءة اختراع في جامعة القاسم الخضراء تحصل على الميدالية الذهبيه

2021/11/28 | 23:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل التدريسي في كليه التقانات

الاحيائية بجامعة القاسم الخضراء أ َم

َد محمد طالب التميمي على الميدالية

الذهبية في معرض براءات الاختراع في

مدينة نيوننبرغ في المانيا والتي

اقامتها منظمة IEFA العالمية للا

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