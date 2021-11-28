أنباء عن انفجارين اثنين بمدينة العمارة في محافظة ميسان العراقية - عاجل

2021/11/28 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

افادت مصادر في محافظة ميسان، اليوم الاحد، عن سماع دوي انفجارين بمدينة العمارة .

من جهته اوضح المنسق الاعلامي لقيادة شرطة ميسان سعد الزبيدي لوكالة (بغداد اليوم)، ان " صوت انفجار سمع وسط العمارة لاتعرف طبيعته لغاية الآن".

واضاف، ان " الدوريات الامنية تجري بحثا عن الموضوع".

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