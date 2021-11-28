الصحة تستبعد وجود السلالة المتحورة في العراق وتوضح السبب

2021/11/28 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استبعدت وزارة الصحة، اليوم الاحد، دخول السلالة المتحورة من فيروس كورونا الى العراق، موضحة سبب الاستبعاد.

وقال مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، ان "احتمالية وجود السلالة المتحورة في العراق ضعيف لعدم وجود تواصل كبير مع الدول التي ظهر فيها ولا يمكن القول إن العراق سجل أي حالة من المتحور أوميكرون".

وأضاف ان "انخفاض الإصابات والوفيات بكورونا في العراق تعني انتهاء الموجة الوبائية الثالثة"، مشيرا الى ان "اغلب الإصابات الموجودة في العراق هو من متحور دلتا".

وأفاد الحجامي ان "الاستعدادات جيدة لمواجهة المتحور الجديد"، مبينا ان "الحالات الحرجة في جانب الكرخ بدأت بالارتفاع من 7-12 حالة واصابات كورونا في الكرخ اعلى من الرصافة رغم قلة الكثافة السكانية".

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