أول تصريح لصحة كردستان حول

2021/11/28 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_أربيلأكد مدير ديوان وزارة الصحة في إقليم كردستان خالص قادر، اليوم الأحد، بأن الوزارة اتخذت التدابير والإجراءات لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا والمتحور الجديد.

وقال قادر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "لدينا خطة لمراقبة الوافدين من الدول التي ظهر فيها المتحور منعا لانتشاره في الإقليم".

وأضاف أن "إصابات كورونا سجلت ارتفاعا في الأسابيع الأخيرة، بسبب عدم الالتزام الذي أبداه المواطنين، وأيضا عدم تلقي جرعات اللقاح بالرغم من توفرها بكميات كبيرة داخل المراكز الصحية".

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