التحالف في اليمن: تدمير منصات لإطلاق صواريخ بالستية مرتبطة بمطار صنعاء

2021/11/28 | 23:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف في اليمن، الذي تقوده السعودية، الأحد، تدمير منصات لإطلاق الصواريخ البالستية تحت الأرض مرتبطة بمطار صنعاء.

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