هزة أرضية تضرب غربي إيران

2021/11/28 | 23:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت إيران، اليوم الأحد، هزة أرضية بقوة 4.3 درجة في مدينة سربل ذهاب التابعة لمحافظة كرمانشاه غربي البلاد.

ولم ترد لحد الآن معلومات عن حجم الأضرار والخسائر المحتملة الناجمة عن الهزة الأرضية.

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