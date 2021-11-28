2021/11/28 | 23:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: K93mYVxf34Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مساع سياسية لإيجاد حوار مباشر بين الكتل لتشكيل الحكومة | تقرير احمد عرام) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مساع سياسية لإيجاد حوار مباشر بين الكتل لتشكيل الحكومة | تقرير احمد عرام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).