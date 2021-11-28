انفجار عبوة ناسفة في العمارة

2021/11/28 | 23:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد، بانفجار عبوة ناسفة في مدينة العمارة بمحافظة ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم بالقرب من منزل عالئلة مسيحية في منطقة القطاع بمدينة العمارة".

وأضاف المصدر أن "الانفجار لم يسفر عن اصابات تذكر"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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