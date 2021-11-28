الكرملين: لقاء مرتقب لبايدن مع بوتين قبل نهاية العام

2021/11/28 | 23:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الكرملين يأمل أن يجري اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، قبل نهاية العام، موضحا أن اللقاء على الأرجح سينعقد عبر الاتصال المرئي.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول هذا الأمر: "التاريخ لا يزال غير معروف.نحن نأمل أن يتم التواصل (بين الزعيمين) قبل نهاية العام، ولكن لا يوجد تاريخ محدد بعد".وأشار بيسكوف إلى أن اللقاء بين الزعيمين سينعقد على الأرجح عبر الاتصال المرئي.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سابقا، أنه لا توجد مواعيد محددة للتواصل بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين وجو بايدن، إلا أنه لا يستبعد التواصل قبل نهاية العام.

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