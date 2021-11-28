لندن تدعو إلى اجتماع طارئ لوزراء الصحة في مجموعة السبع لبحث تطورات ’أوميكرون’

2021/11/28 | 23:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الحكومة البريطانية التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، الأحد، أنها دعت إلى "اجتماع طارىء" غدا الإثنين لوزراء الصحة في المجموعة بهدف بحث قضية المتحورة الجديدة لفيروس كورونا.

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وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان، (28 تشرين الثاني 2021) إن "وزراء الصحة في فرنسا والولايات المتحدة وكندا والمانيا وايطاليا واليابان والمملكة المتحدة سيعقدون اجتماعا طارئا الإثنين 29 تشرين الثاني لمناقشة تطور الوضع المتصل بأوميكرون".

ويأتي ذلك بعد رصد إصابات في دول عدة، وخصوصا في هولندا حيث تم كشف 13 إصابة، وكذلك في إيطاليا وألمانيا.

وحتى الآن، أكدت الوكالة البريطانية للأمن الصحي إصابة ثلاثة أشخاص بالمتحورة في المملكة المتحدة.

ورصدت المتحورة "أوميكرون" للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، ودفعت دولا عدة إلى إغلاق حدودها أمام مواطني بلدان تقع في افريقيا الجنوبية بينها جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو واسواتيني وموزمبيق، إضافة إلى زامبيا وملاوي وأنغولا.

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