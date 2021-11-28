تعادل تشلسي ومانشستر في مباراة الأخطاء.. و

2021/11/28 | 23:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتفى تشلسي المتصدر بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام ضيفه مانشستر يونايتد المترنح في قمة المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، في مباراة بدأها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء قبل أن يشارك في الشوط الثاني.

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